OM : Tudor aurait lui aussi des envies d'ailleurs

La défaite de l'OM à Lille (1-2) samedi a fait mal. Parce que c'était la deuxième dans les Hauts de France en trois semaines et qu'elle condamnait quasiment l'équipe à la 3e place, donc aux tours préliminaires de la Champions League. Quelques minutes après ce revers, France Bleu a annoncé qu'Igor Tudor ne serait pas conservé, lui dont la décision de se passer de Dimitri Payet pour le match face aux Dogues aurait choqué certains de ses joueurs. Une information toutefois démentie dès le lendemain par la direction.

Il voudrait retourner en Italie

Néanmoins, l'avenir du Croate semble des plus flous. Parce qu'une partie des supporters le conteste, et ce depuis le premier jour alors que son bilan en championnat est excellent, mais également parce que lui-même aurait des envies d'ailleurs. C'est le chef du service des sports de La Provence, Alexandre Jacquin, qui l'a assuré au site Football Club de Marseille. Le Croate voudrait retourne dans ce Calcio d'où il est arrivé l'été dernier et dans lequel il a fait quasiment toute sa carrière de joueur. Vu la façon dont il est traité par une partie des supporters à Marseille, ce n'est pas vraiment étonnant...

Le calendrier de l'OM pour la fin de saison

🔹L'OM veut garder Igor Tudor pour la saison prochaine, par contre l'envie de l'entraineur Croate de retourner en Italie existe. (@AJac13 sur @FCMarseille) #TeamOM pic.twitter.com/FKuc1CIjow — Infos OM (@InfosOM_) May 23, 2023

Pour résumer Après la défaite à Lille (1-2) samedi, il a été que l'OM ne conserverait pas Igor Tudor à l'issue de la saison. Une information démentie dès le lendemain par la direction. Mais il semblerait que le Croate ait lui aussi envie de retourner travailler en Italie.

Raphaël Nouet

Rédacteur