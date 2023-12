OM - Mercato : un attaquant ayant fait la misère aux Marseillais en route pour Newcastle

Le souvenir est encore frais : lors du palpitant OM-Ajax (4-3) du 30 novembre, qui a lancé la belle série de victoires des Phocéens, un joueur des Lanciers avait crevé l'écran. Brian Brobbey avait inscrit un doublé mais il avait surtout mis au supplice la défense phocéenne par sa capacité de percussion. Tout en muscles et en technique, l'attaquant de 21 ans avait plusieurs fois mis le feu dans l'arrière-garde marseillaise.

Cette prestation (et quelques autres) ne sont pas passées inaperçues en Angleterre. Selon Ekrem Konur, Brobbey est suivi par Newcastle, qui pourrait formuler une offre de 20 M€ pour l'avoir. Formé à l'Ajax, ce Néerlando-Ghanéen de 21 ans est parti gratuitement au RB Leipzig, qui l'a ensuite revenu aux Lanciers pour... 16 M€. L'Ajax pourrait donc faire une bonne affaire avec lui en janvier.

