OM - Mercato : une grande annonce est tombée sur l'avenir de Gueye

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye, actuellement suspendu jusqu'au 7 décembre prochain par la FIFA pour avoir rompu son accord avec Watford afin de signer à l'OM en 2020, a un avenir incertain.

Négociations entamées entre Gueye et l'OM pour une prolongation !

Alors qu'il pourrait aller voir ailleurs l'été prochain, étant courtisé notamment par le Borussia Mönchengladbach et Fenerbahçe, le milieu de terrain sénégalais, très apprécié par Gennato Gattuso, pourrait également prolonger son contrat avec le club olympien. Et d'après les informations du compte la Minute OM, les discussions entre l'entourage de l'ancien Havrais et les dirigeants marseillais auraient débutés pour une prolongation.

Les discussions ont débuté avec l’entourage de Pape pour une prolongation, pour Bilal Nadir je sais pas encore. — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 21, 2023

