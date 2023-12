ASSE, PSG : Mbappé rejoint une légende des Verts dans l'histoire

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a certes souffert pour s'imposer sur le terrain du Havre, 2-0. Pas vraiment aidé, il est vrai, par la sortie coupable et ratée de son gardien, Gianluigi Donnarumma, logiquement expulsé en début de rencontre. Mais le club de la capitale peut, et c'est une habitude, compter sur le talent de son attaquant, Kylian Mbappé, auteur du premier but, avant que Vitinha ne double la mise.

Mbappé rejoint Revelli

Un Mbappé qui rejoint dans l'histoire du football français une légende de l'ASSE, Hervé Revelli. Ce dernier, meilleur buteur de l'histoire des Verts, était jusque-là le seul attaquant à avoir déjà marqué 15 buts en 14 journées de championnat. Il n'est plus seul et désormais rejoint par le buteur parisien.

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur à inscrire 15 buts après 14 journées de @Ligue1UberEats depuis Hervé Revelli en 1969/70 (15). #HACPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) December 3, 2023

