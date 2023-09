PSG, FC Barcelone : l’Inter Miami n’a déjà plus besoin de Messi

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Depuis son arrivée en provenance du PSG, Lionel Messi cartonne avec l'Inter Miami. L'Argentin a déjà permis à la franchise de remporter son premier titre, la Leagues Cup. Et Miami, invaincue depuis douze matches toutes compétitions confondues, s'est encore imposée hier contre Kansas City (3-2).

Campana a pris le relais

Sans Messi, Miami a gagné grâce à un doublé de Leonardo Campana (25e, s.p., 45e) et à un dernier but signé Facundo Farias (60e). 14e de la Conférence Est, après avoir longtemps été lanterne rouge, l'Inter peut toujours espérer accrocher une place en play-offs puisque le 9e, DC United, est à six points avec deux matches de plus de joués).« Pour ce groupe de joueurs qui travaillent tellement dans le sillage d'un coéquipier qui est le meilleur joueur du monde, c'est réconfortant de voir qu'ils peuvent aussi gagner en son absence", a commenté le coach Gerardo Martino.

