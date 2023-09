PSG : Achraf Hakimi fauché en plein vol ?

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Achraf Hakimi n’a jamais semblé aussi épanoui au PSG. À Paris depuis deux ans, l’international marocain réalise un début de saison des plus prometteurs dans un costume taillé pour lui par Luis Enrique. Plus libre de ses mouvements, notamment à l’intérieur du jeu, le joueur formé au Real Madrid a été étincelant mardi contre le Borussia Dortmund avec un but sublime à la clé (2-0). Cette bonne dynamique peut-elle tenir dans le temps ? Sur le papier, Hakimi, s’il va devoir gérer la concurrence de Nordi Mukiele, performant début 2023, a tout pour être une des armes majeures du PSG de Luis Enrique cette saison.

Mukiele privilégié pour les matches plus serrés ?

Mais L’Équipe laisse entendre que le retour de Nuno Mendes pourrait modifier les équilibres. Le staff parisien alignerait-il le duo maroco-portugais en même temps ? En interne, certains estiment que dans les matches à enjeux en Ligue des champions, le technicien pourrait être tenté, en fonction des oppositions, d’associer le Portugais à un profil plus défensif à droite (Mukiele) et ainsi conserver sa structure de relance actuelle.

