PSG : c’est terminé pour Luis Campos, un premier nom a fuité pour le remplacer !

Cet été, le PSG a réalisé un très gros mercato dans le sens des arrivées. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-in Lee, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar ont débarqué dans les rangs parisiens pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Cependant, critiqué par ses choix et pour sa proximité avec Jorge Mendes, Luis Campos pourrait bien quitter le PSG selon les informations de Foot Mercato ce dimanche. Maxwell en remplaçant Le PSG souhaiterait repartir sur de nouvelles bases et Luis Campos qui a toujours la double casquette avec le Celta Vigo pourrait bien quitter le navire. « En interne, le nom de l’ancien joueur du club, Maxwell, est très apprécié par exemple », précise Foot Mercato. Ce dernier aurait joué un rôle important dans le mercato du PSG, affaire à suivre… Podcast Men's Up Life Pour résumer Les décideurs parisiens ne compteraient plus sur Luis Campos et chercheraient déjà un nouveau directeur sportif. Maxwell, ancienne star du PSG, serait la solution pour remplacer le Portugais. Affaire à suivre !



Thomas Salis

Rédacteur