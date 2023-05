PSG : Galtier a perdu les pédales !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Alors que Christophe Galtier a estimé "mériter" une deuxième saison au Paris Saint-Germain après le match nul samedi dernier contre le RC Strasbourg (1-1), qui a permis aux Parisiens d'êtres officiellement sacrés champions de France, Jérôme Rothen n'est pas du tout de cet avis.

"Quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c’est qu’au bout d’un moment tu perds les pédales"

"Oui il est champion, mais est-ce qu’être champion aujourd’hui pour le PSG ce n’est malheureusement pas devenu banal ? À l’image de leur fête à Strasbourg, je pense que ça devient banal aux yeux de tout le monde : les joueurs, les dirigeants, et surtout les supporters, a commenté l'ancien joueur parisien. C’est grave, mais on minimise le titre de champion. Et donc derrière, qu’est-ce qui permet de dire que l’entraîneur a apporté des choses intéressantes ? C’est le style qu’il a, l’équipe type qu’il met en place… Quand tu as un effectif comme celui du PSG, il doit y avoir des grandes lignes plus claires que cette année. Il n’y a pas d’équipe type, pas de style. En début de saison on nous a dit "on va défendre à trois", puis on est repassé à quatre, on est revenu à trois milieux, des fois à quatre milieux… Il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c’est qu’au bout d’un moment tu perds les pédales, et ça s’est vu dans le jeu", a lâché ce lundi l'ancien milieu de terrain du PSG lors de son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

🤔 Pour @RothenJerome, Christophe Galtier ne mériterait pas de poursuivre sa carrière d'entraîneur au Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/Cmj7dtrz7n — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC Sport, a dézingué Christophe Galtier, estimant qu'il ne méritait pas de rester sur le banc du PSG cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur