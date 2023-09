PSG : Dembélé bave devant Mbappé et un ancien de l’ASSE

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Ousmane Dembélé (26 ans) est toujours muet au PSG. Titularisé la semaine dernière face au RC Lens (3-1) et encore face à l’OL (4-1), l’ancien ailier du FC Barcelone a livré une belle prestation et en a profité pour évoquer ses inspirations. Elles sont au nombre de deux : Allan Saint-Maximin et Kylian Mbappé.

Dembélé fan de Mbappé et Saint-Maximin

« Je regarde beaucoup de matches et je m’inspire des autres. Je regardais beaucoup Allan Saint-Maximin, a-t-il révélé au micro de Prime Vidéo. C’était un grand dribbleur à Newcastle, il réussissait sept, huit dribbles par match. (…) J’ai dit à Kylian de toujours tirer (rires). Il tourne à 30, 40, 50 buts par saison. C’est un grand dribbleur et un grand finisseur. Il sait tout faire Kylian. »

🗣️ Ousmane Dembélé : "Je regardais @asaintmaximin, grand dribbleur !"



🤗 L’ailier du @PSG_inside nous parle de ses inspirations, lui qui est un grand fan de l’ancien joueur de Newcastle. #DSF pic.twitter.com/BonTuhIoYw — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

