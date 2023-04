PSG : la stat affreuse de Christophe Galtier après l’OL

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

L’année pouvait difficilement plus mal commencer pour le PSG. D’ores et déjà éliminés en Ligue des Champions, ainsi qu’en Coupe de France, le club de la capitale ne rassure pas non plus en Ligue 1. Le PSG en est même à sa cinquième défaite en championnat depuis 2023. Plus globalement, c’est déjà la huitième défaite du club sur l’année civile, la huitième en 18 matchs. Un chiffre record depuis 2001, où les Parisiens avaient perdus 9 de leurs 18 premières rencontres de l’année, rapporte OptaJean. Un bien triste record.

Christophe Galtier sur la sellette ?

Les chiffres que Christophe Galtier arborent ne sont d’ailleurs pas plus glorieux. L’ancien entraîneur stéphanois affiche un taux de défaites de 19,5% toutes compétitions confondues, le ratio le plus élevé pour un entraîneur parisien sous QSI depuis Antoine Kombouaré (21,4%). Enfin, pour ce qui est des confrontations directes avec Laurent Blanc, Christophe Galtier vient de subir sa 12ème défaite face au Président, pour un seul match nul, et aucune victoire. De quoi faire réfléchir les dirigeants parisiens quant à l’avenir de leur entraîneur ?