PSG : Lizarazu a honte du traitement accordé à Messi

PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Contrairement à l’étranger, le cas de Lionel Messi au PSG continue de diviser en France. Tout le monde n’arrive pas à se mettre d’accord sur la gestion du club de la capitale de star. Si les récentes sanctions envers l’Argentin ont été salué par beaucoup d’amoureux du club francilien, d’autres ne sont pas du même avis. Et c’est le cas d’un certain Bixente Lizarazu.

« Moi, j’ai honte de la façon dont on traite Messi. Il ne fait pas une saison catastrophique, il a marqué 15 buts et donné 15 passes décisives. Oui, depuis la Coupe du monde, il a baissé, bien entendu. Mais on parle du meilleur, ou de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. On ne peut pas le traiter comme un joueur lambda. On ne peut pas le traiter comme ça », a expliqué l’ancien international français dans Téléfoot ce dimanche.

Le problème, c’est Paris pour Lizarazu

La gestion des talents est souvent pointé du doigt au PSG. Le club de la capitale aurait-il tord dans tous les domaines à ce sujet. Pour l’ancien du Bayern Munich et des Girondins, il n’y a aucun doute là-dessus. « Le problème à Paris, c’est que la plupart des joueurs sont gâchés », a-t-il expliqué dans un premier temps.

« À part Mbappé qui arrive toujours à performer, il y a énormément de joueurs qui sont gâchés par le contexte. Donc le problème, ce ne sont pas les joueurs, c’est le cadre. Ce cadre de travail, cette exigence que l’on doit réclamer jour après jour, une cohérence sur la construction de l’effectif… Mais ça, ce n’est pas la faute de Messi. Je pense qu’il mériterait un peu plus de respect », a expliqué le consultant dans des propos rapportés par Canal Supporters.