PSG : Luis Enrique chargé par un ancien membre de son staff

Passé par Besiktas, Monaco et Fulham, José Sambade avait connu Luis Enrique avec la Roja. Et il ne garde manifestement pas un bon souvenir de leur collaboration. C'est ce qu'il a confié à Radio Galega, repris par Foot Mercato...

Sambade s'est payé Luis Enrique

« J’ai eu la chance de travailler dans de grands clubs, d’avoir eu de bons et mauvais moments dans tous les clubs, mais sincèrement ma période en sélection a été la pire expérience, a confié Sambade. Tu penses que c’est le paradis, et au final c’était ce qui se rapprochait le plus de l’enfer. Les gens qui m’ont embauché avaient beaucoup confiance en moi, mais ceux avec qui j’ai dû bosser n’ont pas compté sur moi. J’étais entre deux ans. Luis Enrique était un grand entraîneur, mais j’ai d’autres valeurs. Il y a eu beaucoup de différends, j’aurais besoin de plusieurs émissions pour l’expliquer, ce fut une époque compliquée. Il y a des gens qui ont un égo tellement grand qu’ils ne veulent pas que tu leur fasses de l’ombre ».

Feliz de hacer parte de este proyecto, tendremos la posibilidad de compartir con uno de los Entrenadores de Porteros más importantes del mundo, viene de trabajar con la Selección absoluta de España. 9 y 10 en Bogota. Los Esperamos !!!! pic.twitter.com/s1Xm18lCZc — Yohani Velasquez (@yohanivel) October 1, 2021

