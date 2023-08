PSG : Luis Enrique est soulagé pour Mbappé mais attend quand même du renfort devant !

5 absents côté Parisien pour Toulouse !

Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient faire leur début à l'occasion de la 2ème journée de Ligue 1, le PSG compte quand même quelques absents (hors lofteurs). Nordi Mukiele est toujours en phase de reprise après sa longue absence. Nuno Mendes et Alexandre Letellier sont aussi en réathlétisation et donc forfaits. Carlos Soler est malade (syndrome viral) et Presnel Kimpembe poursuit sa rééducation.