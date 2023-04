PSG : Marquinhos a trouvé le nouveau maillon fort du club

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Gianluigi Donnarumma, en patron ! Le gardien parisien a sauvé les siens à plusieurs reprises lors de la victoire du PSG à Nice (0-2) hier soir. Une performance remarquée et saluée par le capitaine du club de la capitale, Marquinhos.

« Une grande équipe, il lui faut un grand gardien. Aujourd’hui, il a été là. On essaie que le ballon arrive le moins possible vers lui, mais quand cela arrive, il répond présent. Ça nous fait du bien, ça donne de la confiance à l’équipe. Le résultat, ça passe aussi par un grand gardien qui nous sauve quand on en a besoin », a expliqué l’international brésilien en zone mixte.