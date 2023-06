PSG : Sergio Ramos a fait un cadeau enflammé à Pilar Rubio

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On ne reverra plus Sergio Ramos dans le championnat de France. Comme Lionel Messi, le défenseur central espagnol n’a pas été prolongé par la direction du PSG. À la différence du champion du monde argentine, qui s’est engagé à l’Inter Miami, l’intéressé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. À 37 ans, le temps presse mais Ramos ne veut pas se presser malgré une cour assidue des clubs saoudiens.

« Pilar Rubio, je t’aime à la folie »

Pour l’heure, le champion du monde 2010 préfère se consacrer à sa femme Pilar Rubio, à qui il a adressé un message enflammé pour leurs quatre ans de mariage. « Cela fait quatre ans qu’un jour des plus spéciaux de ma vie est arrivé, a-t-il affirmé sur Instagram. A Séville, entourés de nos êtres chers et avec la meilleure partenaire de vie possible. Aujourd’hui, on porte un toast à notre amour, pour notre bonheur et le projet de vie que nous sommes en train de construire. Joyeux anniversaire. Pilar Rubio, je t’aime à la folie. »

