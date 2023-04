PSG : une nouvelle affaire Neymar sur le point d'éclater ?

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Déjà blessé, et en pleine convalescence, Neymar, le milieu de terrain du PSG, s'était adonné à une partie de poker en ligne, jouant au passage près d'un million d'euros. Rien ne se serait su si le Brésilien n'avait pas lui-même diffusé cette partie sur sa propre chaîne Twitch, indiquant au passage que cette fameuse partie était le fruit d'un partenariat commercial avec un opérateur non agrée en France !

L'ANJ s'est saisie du dossier

Et c'est bien le problème ! Car selon les informations RMC Sport, la partie en question intéresse désormais les services de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Qui lutte depuis des lustres contre les sommes colossales investies durant ces soirées et la mauvaise publicité qui en découle. Reste tout de même à savoir si le Brésilien était bel et bien en France au moment de ce "live".