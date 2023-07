PSG : une première source de tension entre Luis Enrique et Mbappé dévoilée

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

On a tendance à l'oublier mais la carrière d'entraîneur de Luis Enrique est loin d'être couronnée de succès. L'ancien attaquant a échoué à la Roma, à Vigo et à la tête de la sélection espagnole. Il n'a réussi qu'au FC Barcelone (2014-17) mais son aventure catalane aurait pu s'arrêter au bout de six mois si Lionel Messi avait voulu actionner la guillotine. Mais l'Argentin n'est pas comme ça et, même s'il ne s'entendait pas très bien avec son entraîneur, il s'y est refusé. Et a terminé la première saison avec lui sur un triplé inespéré (Liga-Coupe du Roi-Champions League).

Ramos a été écarté de la sélection à cause de son aura

L'une des principales critiques formulées à l'encontre de Luis Enrique, c'est qu'il aime un peu trop la lumière. Et cela se fait parfois au détriment de ses joueurs. Hier, dans El Chiringuito, le journaliste Juanfe Sanz a rappelé que si Sergio Ramos a été mis de côté en sélection espagnole sous son commandement, c'est justement parce qu'il avait un peu trop d'aura, dans le vestiaire et dans les médias. Luis Enrique veut que les projecteurs soient braqués sur lui. Ce qui risque de poser problème si jamais Kylian Mbappé reste à Paris...

