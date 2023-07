FC Barcelone, PSG : Messi casse déjà la baraque à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’accueil réservé par l’Inter Miami à Lionel Messi (36 ans) était digne d’une rock-star dimanche dernier. Et on salive déjà à l’avance de ses premiers pas annoncés cette nuit contre les Mexicains de Cruz Azul (2h du matin en France). Un match qui affichait complet plusieurs jours à l’avance avec un billet moyen vendu à 850$ (un peu plus de 760€), soit près de 500% d’augmentation par rapport aux tarifs habituels !

« On s’attend à doubler nos revenus la première année » ,

Pour rappel, l’Inter Miami et la MLS doivent débourser environ 150 M$ (135 M€) sur les deux ans et demi-du contrat signé par l’ancien attaquant du PSG. Une opération vite remboursée si l’on en croit Jorge Mas. « On s’attend à doubler nos revenus la première année (56M $, soit 50 M€, en 2022). La valeur du club devrait également doubler, passant de 600 millions (539 M€) à 1,3 ou 1,5 milliard de dollars l’année prochaine (1,3 milliard d’euros) », a expliqué à L’Équipe le le copropriétaire du club floridien.

Leo Messi officially signing his contract with Inter Miami! pic.twitter.com/5j6mQQi52S — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 21, 2023

Podcast Men's Up Life