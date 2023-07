PSG, FC Barcelone - Mercato : une grande décision est tombée pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG, le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite ou Manchester City ? L'avenir de Bernardo Silva est incertain après la superbe saison des Citizens, mais une tendance se dégage : l'ancien monégasque pourrait rester à City et même prolonger avec les Skyblues, qui sont prêts à faire de Silva le joueur le mieux payé de leur effectif avec un salaire annuel de 18 M€.

City aurait fermé la porte, quelque soient les offres

Al-Hilal propose 30 M€ au Portugais, et City aurait fixé la barre à 100 M€ pour son transfert. Mais le club mancunien aurait revu sa copie et refuserait toutes les offres. Selon Manu Sainz, du Chiringuito, il n'est plus question d'un départ pour Silva. Qui aurait été déclaré intransférable par City.

El Manchester City declara instransferible a Bernardo Silva. No quiere escuchar ofertas por él. — Manu Sainz (@Manu_Sainz) July 25, 2023

