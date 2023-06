PSG, FC Barcelone - Mercato : immense coup de tonnerre pour Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Parmi les volontés de Kylian Mbappé au moment de sa prolongation avec le PSG en mai dernier, Bernardo Silva figurait en tête de liste. Le natif de Bondy a connu le milieu offensif portugais à Monaco lors de la fameuse 2016-17, conclue par un titre de champion de France et une demi-finale de Champions League. Il aurait aimé qu'il soit également sa rampe de lancement dans la capitale et l'intéressé avait fait savoir dans France Football qu'il n'était pas sensible à cet intérêt. Mais, coup de tonnerre, Silva ne devrait pas aller à Paris. Ni rester à City.