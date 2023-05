PSG, FC Barcelone – Mercato : le retour de Messi au Barça complètement relancé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lionel Messi s'apprête à quitter le PSG cet été et deux destinations tienne aujourd'hui la corde : l'Arabie Saoudite, qui fait un incroyable pont d'or à l'Argentin, et le FC Barcelone, son club de cœur.

« Ils doivent encore faire plusieurs choses »

Mais le Barça doit considérablement alléger sa masse salariale pour rendre possible un retour de la Pulga et satisfaire les exigences de la Liga et du Fair play financier. Pas simple. Sauf que Joan Laporta a son plan de bataille. Et jeudi soir, Javier Tebas, le patron de La Liga, a encouragé le président catalan en évoquant le départ de Sergio Busquets, officialisé mercredi. « Le départ de Busquets est le début du retour de Messi, mais ils doivent encore faire plusieurs choses, je n'ai pas encore donné d'approbation» , a en effet glissé Tebas. Qui a donc laissé entendre qu'un feu vert était du domaine du possible.