PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a reçu une surprenante proposition

Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine depuis 2021, Emiliano Martinez a réagi aux sifflets du Parc des Princes envers son compatriote dans une interview accordée à ESPN, proposant à la Pulga de le rejoindre à Aston Villa la saison prochaine.

"Je vais le ramener à Aston Villa"

"Je vais le ramener à Aston Villa. Allez mec, on va boire le maté et manger des asados toutes les semaines. Je lui ferai même des rôtis tous les week-ends ! Je demanderai aux supporters de faire des petits drapeaux à son effigie, il se plaira vraiment bien ici. Je veux même bien couper dans mon salaire pour lui en donner un peu. Je ferais tout ce qui est possible pour l’amener ici !", a lancé le gardien argentin. Mais pas sûr que le challenge Aston Villa intéresse vraiment le sextuple Ballon d'Or, qui sera libre de tout contrat cet été.

