PSG : Mbappé et sa mère ont parlé à Al-Khelaïfi et Campos, la réaction du club est cinglante !

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

L’affaire Kylian Mbappé ne fait que commencer. Au surlendemain de son courrier envoyé au PSG pour lui signifier sa non prolongation de contrat, l’attaquant de 24 en a remis une couche. « Je n'ai pas demandé à quitter le PSG ni à rejoindre le Real Madrid. Je viens de dire au club que je n'activerai pas l'option de prolongation de contrat jusqu'en juin 2025, a-t-il martelé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Nous n'avons jamais discuté d'un nouveau contrat avec le PSG mais je suis content de rester ici la saison prochaine. Pour un joueur comme moi, le but est de tout gagner. Et on savait qu'au PSG il y avait des manquements que tôt ou tard on finirait par payer. » Devant ce panorama, la tension n’est pas retombée au PSG. Bien au contraire.

Campos est resté de marbre !

Pendant toute la journée, L’Équipe explique que les positions se sont cristallisées et les deux parties se sont renvoyé la balle. « Le timing n’a pas été compris, s’interroge- t-on en interne. Pourquoi envoyer une lettre alors qu’il n’en a pas l’obligation, et pourquoi à ce moment- là ? La porte sera ouverte. Nous avons débuté la phase 2 du nouveau projet, qui est basée sur le collectif et non sur les individus. Si nous devons reconstruire sans lui, nous le ferons. » Les deux parties ont quand même pu s’expliquer directement ces dernières heures. Fayza Lamari, la mère du joueur, a pu parler avec le président parisien Nasser al-Khelaïfi, alors que Luis Campos s’est entretenu avec l’attaquant. Le conseiller sportif du PSG semblait, ces dernières heures, peu affecté par l’affaire Mbappé et continuait de se concentrer sur un mercato préparé depuis plusieurs mois.

🗞️« La mise au poing » en une du journal @lequipe de ce mercredi 14 juin.

📲Votre journal disponible à partir de 00h30 ici https://t.co/I1i6EZUlMu pic.twitter.com/F4Y1Gz9F7L — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer La suite du feuilleton Kylian Mbappé (24 ans) en coulisses serait presque pagnolesque tant l’état-major du Paris Saint-Germain ne semble pas savoir comment réagir devant le nouveau caprice de sa star tricolore. Explications.

Bastien Aubert

Rédacteur