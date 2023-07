PSG - Mercato : accord imminent entre Paris et un grand numéro 9 !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

En quête d'un avant-centre de renom cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient fait de l'attaquant de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic, leur plan B du buteur de Tottenham, Harry Kane.

Accord de principe imminent entre le PSG et Vlahovic !

Mais alors que la piste menant à Harry s'éteint peu à peu, le club de la capitale aurait accéléré pour Dusan Vlahovic, que la Vieille Dame serait ouverte à vendre cet été. Et pour cause, si l'on en croit les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le champion de France en titre et l'international serbe seraient proches de trouver un accord de principe.

