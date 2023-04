PSG - Mercato : al-Khelaïfi met la pression à Campos pour une prolongation, celle de Marquinhos déjà actée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans un club normal, la prolongation d'un cadre est officialisée dès la signature apposée sur le contrat. Mais le PSG n'est plus un club normal depuis l'arrivée des Qataris. La communication y est hyper importante, l'image renvoyée aussi. Et c'est ainsi que L'Equipe annonce ce dimanche que Marquinhos a déjà signé sa prolongation de contrat jusqu'en 2027, celle pour laquelle il négociait depuis des mois et que l'on pensait dans l'impasse. En réalité, le Brésilien a même posé avec un maillot floqué de la nouvelle date mais son club attend le moment propice pour annoncer la nouvelle... qui n'en est plus une !