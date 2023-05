PSG - Mercato : ça bouge pour le successeur de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C'est un gros dossier. Qui, à n'en pas douter, va alimenter les rumeurs les plus folles dans les prochaines semaines. Celui de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier n'étant absolument pas certain de conserver son poste pour sa seconde année de contrat. Certes, Paris va s'adjuger un nouveau titre national, avec le championnat, mais l'échec en C1 et celui en Coupe de France, contre l'OM, ont laissé des traces. Et il se murmure que la direction cherche déjà une nouveau technicien.

La rumeur Zidane persiste, mais selon RMC, et c'est à mettre au conditionnel bien entendu, le PSG aurait accéléré sur le dossier José Mourinho. On cite : "Dans l’entourage de José Mourinho, on nie tout contact direct entre l’entraineur et Luis Campos. En revanche, les négociations sont avancées entre Campos et l'agent du coach portugais, Jorge Mendes. Ce dernier est par ailleurs le conseiller de plusieurs joueurs du club, Warren Zaïre Emery, Renato Sanches, Vitinha, Danilo Pereira ou plus récemment El Chadaille Bitshiabu."

Demeurent toutefois plusieurs bémols. Mourinho se plait à Rome, à la tête de la Roma. Il est sous contrat jusqu'en 2024 et sa réputation d'homme dur et intransigeant inquiéterait également les décideurs qataris. Bref, le dossier du futur entraîneur parisien a de beaux jours devant lui...