PSG - Mercato : des cadors européens veulent déjà arracher Barcola à Paris !

Bradley Barcola, qui fut l'une des révélations de Ligue 1 de la saison dernière, a quitté cet été l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Paris Saint-Germain, qui a déboursé pas moins de 45 millions d'euros pour l'arracher aux Gones.

Barcola a toujours la cote sur le marché des transferts !

Apparu à 10 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le jeune ailier droit français est pour l'heure plus cantonné à un rôle de remplaçant que de titulaire à Paris. Mais alors que cela ne fait que deux mois et demi que Bradley Barcola est arrivé au PSG, plusieurs clubs de Premier League et de Serie A dont les noms n'ont pas filtré envisageraient déjà de le recruter, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, spécialiste des transferts.

🔥 Premier League and Serie A clubs are planning to make a move for PSG's 21-year-old French winger Bradley Barcola in January.

🇫🇷 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/LlE0Swt273 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 14, 2023

