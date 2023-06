PSG - Mercato : fou de rage contre Mbappé, Al-Khelaïfi bloque son transfert au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On n’a pas fini d’entendre parler de Kylian Mbappé. Hier, L’Équipe a révélé que l’attaquant du PSG avait envoyé un courrier à ses dirigeants pour leur signifier qu’il ne prolongerait pas son contrat expirant en 2024. Du coup, son avenir est totalement chamboulé. En haut lieu, la colère et l’incompréhension dominent avec une tendance forte : soit il prolonge soit il est venu cet été. Si l’émir du Qatar songerait à le vendre pour plus de 200 millions d’euros cet été, notamment au Real Madrid, le son de cloche serait différent du côté de Nasser Al-Khelaïfi.

Tout sauf le Real pour Mbappé ?

« Nasser al-Khelaïfi est abasourdi par l'attitude de Mbappé, assure Bruno Salomon sur France Bleu. Selon plusieurs témoins, le président ne comprend pas comment le joueur peut faire ça alors que le PSG a fait énormément et compte sur lui la saison pro. Il juge la manière maladroite et peu compréhensible. » Selon l’émission El Larguero, la colère du président du PSG serait telle qu’il souhaiterait vendre Mbappé à n’importe quel club sauf le Real Madrid ! Plusieurs courtisans pourraient être intéressés : Liverpool, Manchester United et Chelsea.

🚨💣 BREAKING: PSG will attempt to sell Kylian Mbappe to anywhere but Real Madrid. @ellarguero pic.twitter.com/rs2QU4UFqZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 12, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur