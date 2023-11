PSG - Mercato : Mbappé et Haaland bientôt réunis dans une autre équipe que le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ces dernières heures, Four Four Two a révélé les noms des cadors anglais qui rêveraient de recruter Kylian Mbappé. Il y aurait Liverpool et Manchester United, qui suivent l'attaquant français depuis longtemps, mais aussi Chelsea et Newcastle.

Manchester City débarque aussi pour Mbappé

Ekrem Konur, spécialiste des transferts, ne donne pas totalement le même son de cloche. Le journaliste turc a confirmé les intérêts de Liverpool et de Chelsea pour Kylian Mbappé mais pas de Manchester United et Newcastle et croit savoir que Manchester City serait également à l'affût pour s'offrir le champion du monde 2018, qui pourrait se retrouver libre de tout contrat l'été prochain s'il ne prolonge pas de nouveau son contrat avec le Paris Saint-Germain.

🔥Manchester City, Chelsea and Liverpool could make a move for PSG's French star player Kylian Mbappe. 🇫🇷 🔵🔴#PSG https://t.co/cG2wruzB3I pic.twitter.com/aF3KIsSo5F — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life