PSG - Mercato : réunion au sommet demain avec le clan Mbappé, une solution trouvée au détriment du Real Madrid !

Le feuilleton le plus haletant de ce début de mercato estival devrait trouver sa conclusion demain vendredi. Selon Marca, une réunion au sommet aura lieu entre les dirigeants du PSG, dont Nasser al-Khelaïfi, et le clan Mbappé, mené par la mère de l'attaquant, Fayza Lamari. Au menu, bien évidemment, la crise provoquée par l'annonce du joueur de ne pas vouloir actionner la clause de prolongation jusqu'en 2025. Une annonce qui a provoqué la colère des Qataris, qui ont menacé de vendre le joueur cet été s'il ne revenait pas sur sa décision.

Une prolongation avec la garantie d'un départ ?

Selon Marca, tout est encore possible, un départ comme une prolongation. Mais ce jeudi soir, la tendance était plutôt à une prolongation de Kylian Mbappé. L'attaquant s'engagerait pour deux ou trois saisons avec la garantie de pouvoir partir en 2024 moyennant une indemnité raisonnable. Cette garantie ne serait qu'orale, pas écrite dans le contrat, ce qui promet un nouveau feuilleton dans un an. Mais quoi qu'il en soit, une issue devrait être trouvée demain pendant cette réunion et il se pourrait qu'elle se fasse au détriment du Real Madrid...

