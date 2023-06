PSG, Real Madrid - Mercato : la position du Qatar après l'annonce de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Mais malgré le démenti de Kylian Mbappé, la position de l'état-major du PSG concernant son avenir serait toujours la même, d'après les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Soit l'ancien Monégasque accepte de prolonger son contrat avec le club de la capitale au-delà de juin 2024, soit il sera vendu par le PSG cet été.

Kylian Mbappé replies to article about him wanting to join Real Madrid this summer ⚠️⚪️ #Mbappé



“Lies. I’ve already said that I'm going to continue next season at PSG where I'm very happy”, Mbappé says.



…but PSG position is clear: extend the contract or leave this summer. https://t.co/uG0brNZWlD