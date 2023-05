RC Lens : Haise a déjà validé quelques pistes pour remplacer Danso à Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le point santé « On fera un communiqué médical pour parler de la santé de Jimmy Cabot et Wuilker Farinez. Pour les autres, Pandor a une lésion de l'adducteur. On a retrouvé Wesley (Saïd), de manière aménagée ». Sur les options pour remplacer Danso (suspendu) « Face à Reims, on a terminé avec une défense à 5 pour rester solide. Pour dimanche, on a la piste de Jean (Onana) en défense centrale, Massadio Haïdara a aussi travaillé ce poste cette semaine. On peut aussi avoir quelque chose de différent pour l'occasion (…) En défense, j'ai des joueurs qui connaissent parfaitement notre système, notre animation. Ils ont cette polyvalence. Pour l'entraîneur que je suis, c'est une richesse ».

« Faisons du mieux possible, on fera les comptes à la fin »

Sur le prochain adversaire Lorientais

« Lorient est une bonne équipe, qui a varié son système en cours de saison. Elle a dû s'adapter après la période de mercato, c'est une équipe qui est compliquée à jouer ».

Sur l'ambition de fin de saison

« Mes joueurs ont envie de continuer à être ambitieux. Il y a de la qualité sur les séances, on veut faire ce qu'on a à faire pour bien finir. Faisons du mieux possible, on fera les comptes à la fin ».

Sur les nominations aux Trophées UNFP

« Il y a pas mal de Lensois. C'est la conséquence d'un travail de longue haleine depuis 3-4 ans (…) J'ai la chance d'avoir des guerriers avec moi, des joueurs intelligents, c'est essentiel dans la perf' ».

Pour résumer La course à l'Europe, les blessés, le remplacement de Kévin Danso, les trophées UNFP, les ambitions de fin de saison, Lorient... Franck Haise avait beaucoup de choses à dire avant que le RC Lens ne se rende à Lorient ce dimanche.

