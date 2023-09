RC Lens : Haise veut des Sang et Or aussi intenses contre le TFC qu'à Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Haïdara absent, Wahi incertain

"Tout le monde n'est pas dans une forme optimiale. Haïdara s'est blessé lors de l'entraînement. On ne connaît pas la nature de sa blessure mais il devrait manquer le match. Elye Wahi est aussi très incertain. Il était touché à son retour de l'équipe de France Espoirs. On a essayé de le ménager. On ne veut pas prendre de risques avec lui car on enchaîne les matches."

Le TFC, un adversaire illisible et redoutable

"Toulouse est une équipe qui n'est pas facile à lire. Elle utilise des systèmes différents à chaque match, dans certaines situations d'un match. Elle est toujours très percutante dans les transitions. C'est une très bonne équipe qui a des résultats cohérents. Elle est à l'aise à l'extérieur."

"L'humilité ? Si on l'a perdue, il faut vite la retrouver"

Il veut que son équipe mette autant d'intensité contre le TFC qu'à Séville

"Individuellement, les joueurs ont fait de meilleures choses que depuis le début de saison, surtout sur la durée du match. Athlétiquement, on a livré un match d'une très grande intensité. Le jeu et le haut niveau nécessite ce type d'exigence à chaque fois. La question est : allons-nous être capable de refaire ça dimanche ? Pour gagner en Ligue 1, on a besoin d'avoir cette exigence."

Les propos de Sotoca sur le manque d'humilité

"Si nous perdons un peu d'humilité, on perd beaucoup de choses. Je pense que si on a manqué d'humilité, c'est de l'ordre de l'inconscient. Mais qu'importe, on ne peut pas se permettre de la perdre. Donc, si on l'a perdue, il faut vite la retrouver. Mais ce que j'ai vu à Séville me rassure. Maintenant, il faudra la garder tout le temps."

Podcast Men's Up Life