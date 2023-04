RC Lens : Oughourlian travaille sur 2 chantiers qui vont faire rêver les supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Bien parti pour renouer avec l'Europe via la plus belle des compétitions, la Champions League, le RC Lens n'a pas l'intention d'arrêter de grandir. Trois ans après sa remontée en Ligue 1, le club artésien est même plus ambitieux que jamais, à en croire Le Journal du Dimanche, qui consacre une double page à la bataille qu'il livre à l'OM pour la 2e place. Un OM qu'il accueillera d'ailleurs la semaine prochaine à Bollaert...

Le rachat de Bollaert-Delelis, un projet majeur

Dans le JDD, donc, on apprend que le président du Racing, Joseph Oughourlian, travaille depuis Londres sur deux chantiers d'importance qui permettront au club de poursuivre sa croissance. Le premier, c'est l'ouverture du capital à un nouvel investisseur, qui permettrait de remplir les caisses. Le second, c'est le rachat de Bollaert-Delelis. Pour le moment, le RCL peut utiliser le stade à loisir via un bail emphytéotique de 99 ans signé il y a une décennie. Mais il hésite à faire de gros travaux dedans car, à un moment donné, l'enceinte reviendra à la municipalité. Un achat permettrait par exemple de l'agrandir ou d'améliorer encore plus l'accueil. Et donc de continuer à progresser...

