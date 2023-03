RC Lens, Stade Rennais : le nouveau projet va plaire aux supporters, Bourigeaud impliqué ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Ce mardi, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, a présenté avec Eric Sikora l'opération "Aux noms de Bollaert, notre enceinte, notre empreinte". L'idée est que chaque supporter achète une plaque en rouge ou en jaune sur laquelle il pourra écrire son nom et un message de 62 signes maximum. Ces plaques seront ensuite disposées aux quatre coins du stade. "Le stade manque de Sang et Or, il est un peu grisâtre, a constaté Pouille. L'idée serait de recréer une forteresse Sang et Or à l'extérieur". Une plaque pour dix ans coûtera 90€, une à vie sera de 190,60€.

Cette pratique vient d'Angleterre où les clubs, propriétaires de leurs stades, financent les réfections des tribunes de cette façon. Eric Sikora pense que d'anciens Sang et Or comme le Rennais Benjamin Bourigeaud pourraient être intéressés : "Cette initiative peut toucher les anciens joueurs du Racing. Je prends l'exemple de Bourigeaud qui reste très attaché au RCL. Il est très marqué par son passage. Cela peut permettre de créer du lien". Le Racing n'a pas encore précisé le nombre de plaques qui seront mises à la vente.