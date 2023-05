RC Lens : une légende sang et or donne rendez-vous à Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Dans les années 90, Roger Boli s'était fait un prénom du côté du RC Lens, lui dont le frère Basile brillait avec l'OM. Il avait marqué face aux Phocéens un soir de record d'affluence en 1991-92 et une autre fois lors d'une qualification en Coupe de France au Parc des Princes. Cette saison, il pourrait voir Loïs Openda l'égaler voire le détrôner pour le titre de meilleur buteur lensois sur une saison de Ligue 1. Le cadet de Boli s'était arrêté à 20, le Belge en est à 19. Et il avait prévu une célébration pour son aîné au cas où il trouverait le chemin des filets hier contre Reims (2-1). Ce n'est pas arrivé mais Roger Boli lui a demandé de patienter jusqu'au prochain match à domicile, lors d'une interview à Lensois.com.

"On s’est donné rendez-vous pour le match d’Ajaccio"

« Tu égalises, tu reviens à la vie après un début compliqué, l’équipe avait en tête de gagner ce match à 10 contre 11, c’était l’ambition. Ils ont joué s’ils étaient à 11. Le but de Seko … (il souffle), c’est la folie, on a l’impression qu’il est tout seul sur le terrain. Bon Loïs il devait faire l’avion mais il m’a dit après le match qu’il était fatigué. Qu’il ne marque pas à Lorient, qu’il marque quand je suis là (rires) ! On s’est donné rendez-vous pour le match d’Ajaccio. J’aimerais qu’il marque tout le temps, il m’a promis que ce serait à domicile et devant moi. Je le trouve très fort, c’est l’un des meilleurs attaquants, c’est mon chouchou. »

La fiche de Loïs Openda

L'ancien attaquant du #RCLens est fan du RCL version 2022-2023. https://t.co/h4vlEgdyml — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 13, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur