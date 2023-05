RC Lens - Mercato : Haise et Oughourlian laissent une porte ouverte pour Openda

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Auteur d'une première saison remarquée et remarquable avec le RC Lens avec ses 19 buts inscrits et ses 3 passes décisives délivrées en championnat, Loïs Openda attire les convoitises sur le marché des transferts.

Le RC Lens n'est pas vendeur mais... un petit peu quand même

Si l'Inter Milan et l'AC Milan sont deux candidats déclarés pour recruter l'attaquant belge, la liste de ses courtisans se seraient allongés puisque l’Atletico Madrid, Arsenal, Aston Villa et le Borussia Dortmund seraient également intéressés par l'ancien joueur du Vitesse Arnhem et auraient même initié des contacts, à en croire les informations de Sports Zone, qui précise que les dirigeants lensois ne seraient pas vendeurs cet été à moins d'une énorme offre.

Fabien Chorlet

Rédacteur