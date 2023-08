RC Lens - Mercato : le recrutement chamboulé par une blessure ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens voulait recruter un concurrent à Deiver Machado au poste de piston gauche. Cependant, la blessure de Przemysław Frankowski, samedi au Parc des Princes, aurait changé les plans lensois.

Lens pense à Aguilar

Selon les informations de Marc Mechenoua, le RC Lens ciblerait Ruben Aguilar (AS Monaco) afin de remplacer le Polonais, qui s'est malheureusement blessé face au PSG (1-3). La priorité serait donc un piston droit et non plus un concurrent à Deiver Machado dans l'autre couloir. Le Racing se prépare une fin de mercato au pas de course !

