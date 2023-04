FC Barcelone, Real Madrid : Gavi trolle les Merengue, Vinicius au coeur d'une nouvelle polémique

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La presse catalane

Sport : "Humiliation"

On commence cette revue de presse espagnole par Sport, qui se réjouit de la défaite ce mardi du Real Madrid sur la pelouse de Gérone (4-2) et de la perpective que le FC Barcelone prenne 14 points d'avance sur son rival de toujours en cas de victoire ce mercredi (22h) face au Rayo Vallecano. Sport a également relayé le post de Gavi en story de son compte Instagram, qui a publié une photo de lui en train de monter dans un avion avec le sourire aux lèvres juste après la défaite des Merengue. Le tout avec deux émojis qui ont le sourire.

🗞️ | #PortadaSPORT



💥 El Madrid cae humillado en Montilivi



🏟️ Montjuïc tendrá 49.472 espectadoreshttps://t.co/8JX10E2FZ0 — Diario SPORT (@sport) April 25, 2023

Mundo Deportivo : "Fantatyco"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui fait un jeu de mot en titre de sa Une avec Valentin Castellanos, surnommé "Taty", auteur des quatre buts de Gérone face au Real Madrid.

La presse madrilène

Marca : "Déconnexion et gêne"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, la mine est plus déconfite après le revers des Merengue, qui a mené à une nouvelle polémique avec Vinicius Junior. Averti pour protestation après avoir subi une grosse faute et un tir intentionnel de Santi Bueno dans son dos, l'ailier gauche brésilien a réagi sur Twitter, répondant "LaLiga" avec deux émojis qui rigolent à un post du média Mundo da Bola.

AS : "Une fête et un festival"

Enfin, AS pointe du doigt la défense invisible du Real Madrid face à Gérone. De mauvaises augures avant la demi-finale de la Ligue des Champions face au Manchester City d'Erling Haaland.