Real Madrid : l’énorme coup de gueule du clan Ancelotti !

Les fans du Real Madrid sont effondrés. Dans sa compétition favorite, la Ligue des Champions, la Casa Blanca s’est fait sortir en demi-finale par Manchester City. Au-delà de l’élimination, c’est la manière qui est pointée du doigt en Espagne. Le 4 à 0 infligé au retour n’est pas du tout passé. Critiqué par la presse, Carlo Ancelotti, peut compter sur le soutien de ses proches.

« J'ai honte du niveau de certains journalistes sportifs », a d’abord déclaré Katia Ancelotti, fille du coach des Merengues, sur son profil Instagram comme le rapporte AS. « Mon fils de 8 ans poserait des questions et donnerait des avis bien plus intelligents. Correction : mon fils de 5 ans. Mais seulement parce que le petit de 18 mois ne parle pas encore », a-t-elle ajouté.

L'entraîneur italien a remporté tous les titres possibles lors de son deuxième passage sur le banc du Real Madrid. Le clan Ancelotti ne compte absolument pas se laisser faire face aux différentes critiques en témoigne la sortie de sa fille. Reste à savoir la position des dirigeants de la Casa Blanca sur l’avenir de Carlo Ancelotti, affaire à suivre…