Real Madrid : nouvelles révélations explosives sur les finances du club

Les révélations sur les finances du Real Madrid se poursuivent. Loin d'être un modèle vertueux, il serait au contraire beaucoup plus proche de celui du FC Barcelone, qui est en grande difficulté actuellement. Pour preuve, la Maison Blanche aussi aurait eu recours à un fameux levier actionné par le président catalan, Joan Laporta, l'été dernier, pour tenter de remettre à flots les finances du club.

Le FPF a sévi

Selon The Telegraph, le Real Madrid aurait accusé 330 M€ de déficit sur les deux derniers exercices. Pour s'en sortir, il aurait vendu une partie de ses futures recettes au fonds de pension Sixth Street, ce qui lui a rapporté 360 M€. Mais le fairplay financier a refusé de prendre en compte cette injection artificielle et il a fait savoir au Real comme au Barça que ça ne passerait plus à l'avenir. Pour 2022-23, les pertes seraient de 37 M€.

