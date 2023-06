Real Madrid : un souci bien connu du PSG va accompagner Mbappé chez les Merengue

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

C'est la folie douce en Espagne concernant Kylian Mbappé. L'attaquant n'a jamais semblé aussi proche de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Chez les supporters comme dans les médias, on n'en est plus à se demander comment Florentino Pérez va convaincre le Qatar de lâcher son joyau mais quelles seront ses relations avec les autres stars du vestiaire merengue. Et c'est là que pourrait résider un futur problème.

La guerre des ego menace

En effet, le quotidien (catalan...) Sport rappelle que Mbappé a un très gros ego et qu'il n'accepte pas de partager la lumière. Sa relation avec Neymar et Lionel Messi en a largement souffert à Paris. Qu'en sera-t-il avec Vinicius Jr à Madrid ? Les deux joueurs sont pareils : ils réclament tous les ballons, râlent quand ils ne l'ont pas, en perdent beaucoup, ne se replacent pas, aiment faire la différence, adorent être sous le feu des projecteurs... Leur cohabitation s'annonce explosive. On se souvient que Karim Benzema a mis longtemps avant d'apprécier le Brésilien, dont il ne supportait pas le côté individualiste à ses débuts. Le duo de rêve que pourraient constituer Vinicius Jr et Mbappé a également des allures de grosse galère en termes d'ego...

Pour résumer Les dirigeants du Real Madrid s'interrogent sur une possible future rivalité entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, les deux joueurs ayant des ego surdimensionnés et ayant l'habitude de réclamer tous les ballons. Leur futur entraîneur aura fort à faire pour qu'ils cohabitent en paix.

