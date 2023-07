PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé pense à un nouveau scénario pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, est plus que jamais incertain. Prolongation d'un an au PSG, transfert record cet été ou départ libre l'été prochain, toutes les options sont ouvertes pour le futur du Bondynois.

Mbappé se voit désormais au Real Madrid dès cet été

De son côté, le champion du monde 2018, qui est actuellement en vacances et en visite officielle à Yaoundé, au Cameroun, le pays d'origine de son père, commencerait à penser à un départ à la Maison Blanche cet été, si l'on en croit les informations d'ESPN. Encore faut-il que les dirigeants merengue s'accordent sur les bases d'un transfert avec leurs homologues parisiens, qui attendraient minimum 200 millions d'euros pour laisser partir l'ancien Monégasque à un an du terme de son contrat.

