Real Madrid - Mercato : Ancelotti sur le départ à cause de Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En plus d'avoir perdu son buteur en chef et capitaine Karim Benzema, le Real Madrid pourrait se retrouver sans entraîneur d'ici peu. La Fédération brésilienne serait sur le point d'annoncer le recrutement de Carlo Ancelotti pour janvier prochain ou au pire juin 2024. Et la Cadena COPE assure que l'entraîneur italien est très contrarié par ses dirigeants, tout à cause de Kylian Mbappé !

Le seul Joselu pour faire toute la saison ?

D'après COPE, une réunion s'est tenue en fin de saison entre les dirigeants merengue et Carlo Ancelotti. Ce dernier a reçu l'assurance que Karim Benzema serait remplacé par une star, Harry Kane étant le nom qui a filtré cette fois-là. Sauf que depuis, Kylian Mbappé a envoyé sa fameuse lettre au PSG, qui serait désormais prêt à le vendre cet été. Et le Real Madrid serait prêt à attendre la fin du mercato pour avoir une chance de s'attacher les services du natif de Bondy. Si bien que début septembre, Ancelotti pourrait n'avoir que le seul Joselu pour le poste d'attaquant. Et il estimerait que ce n'est pas suffisamment pour tenir toute une saison. D'où une colère légitime. Et la volonté, peut-être, de partir dès maintenant plutôt que d'être viré en cours de saison si les choses se passent mal...

Les résultats du Real Madrid en 2022-23

🤨 "Si #Brasil anuncia el fichaje de #Ancelotti este mismo mes con vistas a 2024, ¿cómo responderá el #RealMadrid sabiendo que su entrenador ya ha decidido marcharse la próxima temporada?"



✍🏻 La opinión de @javirubiano14 https://t.co/Hwua350yRX — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 18, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Avant l'ouverture du marché des transferts, les dirigeants du Real Madrid avaient promis à Carlo Ancelotti que Karim Benzema serait remplacé par Harry Kane. Mais le feuilleton Mbappé paralyse tout, si bien que Joselu pourrait être l'unique recrue devant, ce qui ne plairait pas du tout à l'Italien.

Raphaël Nouet

Rédacteur