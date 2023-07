Real Madrid - Mercato : les 5 rivaux de Zidane pour l'après-Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cette nuit, la Fédération brésilienne a confirmé que Carlo Ancelotti deviendrait le prochain sélectionneur national. Il prendra ses fonctions juste avant la Copa América 2024, en juin de l'année prochaine. C'est donc une certitude, l'entraîneur italien ne prolongera pas au-delà de la saison à venir. Cela laisse douze mois (ou un peu moins si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous) à Florentino Pérez pour trouver un successeur à la hauteur du Mister, qui a tout remporté lors de ses deux premières saisons à la Maison Blanche.

Quatre anciens joueurs sur la liste

La Cadena Copa a assuré que six noms figuraient sur les tablettes du président madrilène. Zinédine Zidane est évidemment tout en haut, lui dont les deux premiers passages ont été couronnés de succès (janvier 2016-2018, 2019-21). José Mourinho serait également présent, le Special One ayant une très bonne relation avec Pérez (mais beaucoup moins avec les médias et les supporters). Julian Nagelsmann, qui a refusé Chelsea, Tottenham et le PSG cet été, est aussi pressenti. Et puis, on retrouve trois anciens Merengue : Xabi Alonso, qui réussit très bien à Leverkusen, Raul, en charge actuellement de la réserve, et Alvaro Arbeloa, qui s'occupe des jeunes. Les paris sont ouverts !

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-34

Le Real prépare déjà l'après-Ancelotti !https://t.co/lqQ4aNumFb — Foot Mercato (@footmercato) July 5, 2023

Podcast Men's Up Life