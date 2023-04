Real Madrid - Mercato : un dilemme à 15 M€ se profile pour Florentino Perez

Alors que son nom revient régulièrement comme un élément que le Real Madrid souhaite faire revenir, l'avenir de Brahim Diaz, prêté depuis deux ans au Milan AC, va prochainement être sujet à débats dans les bureaux du centre de Valdebebas.

En effet, comme le rapporte Nicolo Schira, le club lombard – qui dispose d'une option d'achat de 15 M€ - est de plus en plus tenté à l'idée de lever la clause de l'international espagnol (33 apparitions TTC pour 6 buts et 3 passes décisives cette saison). Des discussions sont même menés avec les agents de Brahim Diaz afin de savoir s'il souhaite rester ou non alors que le Milan est prêt à dégainer l'offre de 15-16 M€ pour le conserver.

Reste à savoir quelle sera la décision de Florentino Perez alors que le Real disposera, quoi qu'il arrive, d'une clause de rachat si Brahim Diaz choisit de s'engager définitivement avec les Rossoneri.

