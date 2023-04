Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce vendredi, sur Twitch, le média ibérique Bernabeu Digital a lancé une nouvelle rumeur sur le Mercato du Real Madrid, assurant que le défenseur de Chelsea Reece James (23 ans) était une « option surprise » pour les Merengue dès l'été 2023. Une option quand même assez surprenante dans la mesure où l'international anglais (16 capes) – qui a été plutôt bon mercredi à Santiago Bernabeu - a prolongé en début de saison avec les Blues et ce jusqu'en juin 2028 et qu'il est valorisé à plus de 70 M€.

Une opportunité de marché plus qu'un réel besoin ?

Si l'idée de préparer la succession de Dani Carvajal est régulièrement évoquée au sein de la Maison blanche, le poste de latéral droit n'est pas non plus LA priorité de l'été d'un Real Madrid qui va chercher à rajeunir son milieu de terrain et à trouver un latéral gauche afin de replacer Eduardo Camavinga à son vrai poste.

On suivra quand même avec attention l'évolution de la situation de Reece James alors que Chelsea, quasiment éliminé de la Ligue des Champions, ne disputera aucune coupe d'Europe l'an prochain. Rappelons que le club de Todd Boehly s'est fortement endetté en janvier dernier pour mener un Mercato XXL (330 M€) afin de sauver les meubles... Et si Reece James devenait une opportunité de marché alors que Chelsea tient déjà son remplaçant avec Malo Gusto ?

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le Real Madrid regarderait du côté de Chelsea pour son Mercato d'été 2023 et l'option "surprise" menant à Reece James serait étudiée. Si l'Anglais est lié pour longtemps avec les Blues, la situation du club londonien pourrait pousser à une vente...

Alexandre Corboz

Rédacteur