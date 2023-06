Real Madrid, PSG - Mercato : un coup de pouce de l'UEFA pour recruter Mbappé ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Au début, on a cru à une mauvaise blague. Le coup de sang des dirigeants parisiens après le fameux courrier envoyé par Kylian Mbappé pour notifier qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025, la volonté de le signer un nouveau contrat ou de le vendre... Tout cela semblait trop gros pour être vrai. Comme le PSG avait-il pu accéder à toutes les volontés de son joueur en 2022, en faire son porte-étendard à n'importe quel prix et prendre un virage à 180 degrés douze mois plus tard ! La réponse pourrait venir de Suisse, plus précisément de Nyon.

Risque aggravé en cas de nouvelle infraction

Le journaliste espagnol José Padilla rappelle qu'à partir de cette saison 2023-24, les règles du fair-play financier seront plus contraignantes pour les clubs. Et notamment ceux, comme le PSG ou le FC Barcelone, dont la masse salariale est beaucoup trop élevée. Paris, qui a déjà été sanctionné à de multiples reprises par l'UEFA à cause de son dopage financier, risquerait très gros s'il ne rentrait pas dans les clous. D'où cette sorte de résignation à laisser partir Kylian Mbappé juste un an après lui avoir offert le plus gros contrat de l'histoire du football...

La fiche de Kylian Mbappé

Con la nueva normativa UEFA de masa salarial ya en vigor este año y más dura en los próximos, el PSG está acorralado.



Y la venta de Mbappé le daría algo de oxígeno.



Renovarle otra vez, pagar primas, y renunciar a un traspaso, sería firmar su sentencia como club. pic.twitter.com/40WOhGfoKB — Jose Padilla (@JosePadi_) June 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après avoir profité des largesses du fair-play financier en 2021, le PSG se trouve aujourd'hui étranglé par les nouvelles règles imposées par l'UEFA. Sa masse salariale est beaucoup trop élevée et le seul moyen de la baisser considérablement est de vendre Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur