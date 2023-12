Stade Rennais : faute de résultats, Terrier et Stéphan partagent un triste constat

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Il pourrait presque y avoir deux Stade Rennais cette saison. Celui qui dispute demain face à Villarreal la première place de son groupe, et se qualifier pour les 8es de finale de la compétition, et celui en Ligue 1. Seulement 13e au classement et très, très loin de ses ambitions du début de saison. A ce sujet, le SRFC est-il déjà contraint d'imaginer une saison blanche ? Avec des ambitions revues à la baisse.

"Revoir nos objectifs"

Réponse de Martin Terrier, ce jour, en conférence de presse. "Si on fait l’état des lieux aujourd’hui, c’est sûr que l’on doit revoir nos objectifs. Ce n’est pas une honte de le faire. Demain, on a la possibilité de terminer premier du groupe. C’est ce qu’on ambitionne et je pense que les matches de Ligue Europa peuvent nous donner la possibilité d’engranger de la confiance pour les deux prochaines rencontres de championnat qui arrivent avant la trêve."

Dans des propos retranscrits par Ouest-France, l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, a partagé le constat. "Ça peut faire partie de l’histoire d’un club d’avoir une saison moins bonne. Ça ne veut pas dire qu’il faut l’accepter dès maintenant. Ça fait partie aussi de l’histoire d’un joueur ou d’un vestiaire de vivre ça. Je suis convaincu que trouver les réponses et l’énergie adéquate pour se sortir de cette situation peut être extrêmement bénéfique pour tout le monde."

