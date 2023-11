Stade Rennais – OL : Lyon gagne enfin, Genesio pète un câble, les notes

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Les Tops :

O’Brien (7) : depuis ses débuts il y a quelques semaines, l’Irlandais n’a jamais déçu. Qui d’autre que lui pouvait trouver la faille d’une tête rageuse pour offrir sa première victoire à l’OL (67’).

Kumbedi (6) : dans un nouveau match décevant de l’OL en termes de jeu, le jeune latéral droit a amené le surnombre et le centre décisif…

Matic (6) : le Serbe a fait un match de patron dans l’entrejeu. Comme Le Fée, il a permis de limiter l’impact de l’infériorité numérique.

Le Fée (6) : s’il donnait l’impression que son fantôme avait été transféré à Rennes, l’ancien Merlu revient bien au meilleur moment. Une partition solide dans la conservation de balle même si c’était trop compliqué, à 10 contre 11 pendant 85’ minute pour apporter plus…

Les Flops :

G.Doué (0) : doublure de Lorenz Assignon, suspendu, Guela Doué s’est complètement déchiré à la 5’ avec une intervention très mal maitrisée sur Nicolas Tagliafico. Stéphanie Frappart n’a pas hésité en transformant le carton jaune en rouge sans que ça ne soit réellement injustifié…

Cherki (3) : s’il a eu plus d’une heure pour faire la différence face à dix Rennais, l’international Espoirs a multiplié les mauvais choix et les passes ratées. Au lieu de râler sur tes partenaires, remet-toi en question Rayan car c’est vraiment plus possible…

Les notes du match :

Rennes : Mandanda (5,5) – G.Doué (0), Wooh (5, puis Gouiri (85’)), Theate (6), Truffert (5, puis Belocian (46’, 5)) – Blas (4, puis D.Doué (73’)), Bourigeaud (5), Matic (6), Le Fée (6) – Salah (4, puis Kalimuendo (46’,4)), Terrier (4, puis Santamaria (46’,5))

Lyon : Lopes (6) – Kumbedi (6), Diomandé (6), O’Brien (7), Tagliafico (6) – Tolisso (5, puis Lovren (90'+3)), Caqueret (5), Alvero (4, puis Lacazette (46’, 5)) – Cherki (3, puis Jeffinho (64’)) – Nuamah (4, puis M.Diawara (77’)), Baldé (4, puis Kadewere (64’)).

L’image du match : Bruno Genesio voit rouge à la mi-temps

Rarement on aura vu Bruno Genesio perdre ses nerfs de la sorte depuis ses débuts sur le banc de l’OL. Très remonté contre un premier acte joué en grande partie en infériorité numérique et face à certaines décisions, l’ancien coach rhodanien a failli en venir aux mains avec un membre du staff de Fabio Grosso : le préparateur physique Francesco Vaccariello. « Tu fermes ta gueule, t’es pas chez toi, t’es pas à Lyon », a lâché Genesio dans des images captées par Canal+. Si on doutait de la tension autour du match…

"Tu fermes ta g*ule, t'es pas à Lyon ici ! 🤬"



Ça a chauffé entre Bruno Génésio et le staff de l'OL à la mi-temps du match entre Rennes et les Gones 😳#SRFCOL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/aaOcGqu2JE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023

